Tientallen klimaatactivisten blokkeren weg naar Shell-Pernis: ‘De overheid zal weten dat we er zijn’

Enkele tientallen klimaatactivisten hebben vanmorgen de Vondelingenweg bij Shell-Pernis geblokkeerd. De grootste olieraffinaderij van Europa is daardoor onbereikbaar. De politie is begonnen met ontruimen en arresteert de demonstranten.

Het dertigtal activisten is van Extinction Rebellion dat zich verzet tegen klimaatverandering en niet terugschrikt voor politie-optreden en arrestaties. Volgens de groepering is Shell een van de grote veroorzakers van milieuproblemen.



De activisten staan aan weerszijden van het viaduct in de Vondelingenweg. Vrachtwagenchauffeurs reageren woedend op de blokkade en proberen door te rijden, maar de actievoerders blijven voor het verkeer staan. Een chauffeur haalde z’n gram door de demonstranten nat te spuiten. ,,Staken prima, maar wij zijn met ons werk bezig’’, zegt een trucker zittend op de vangrail. ,,Laat ons. Ga op het Malieveld in Den Haag staan.’’

Op de spandoeken staat 'iedereen verdient een groene baan' en 'System change, not climate change'.

De file groeit snel aan en is nu al een kilometer lang. Behalve een automobiliste die zich in een kleine personenauto langs de barricades wist te manoeuvreren, komt er niemand langs. Er staan tankwagens in, maar ook trucks van andere bedrijven in het havengebied: ,,Ik heb asfalt bij me’’, zegt vrachtwagenchauffeur in de file. ,,Als ik over een uur niet weg ben, is mijn lading hard.’’

De politie knipt de activisten los van hun barricade en arresteert ze een voor een.

De actievoerders verschansen zich in een bamboe-bouwwerk.

,,We zitten nu in een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis, dat merken we nu met de wateroverlast en bosbranden. We staan bij de grootste raffinaderij van Europa waar ontzettend veel broeikasgassen de lucht in gaan’’, zegt woordvoerster Tessel Hofstede van Extiction Rebellion. ,,Deze actie is niet gericht op het personeel dat hier zijn best doet, maar de overheid die keihard aan de slag moet om alternatieve, schone brandstoffen van de grond te krijgen. Als het aan ons ligt verlaat vandaag geen olie en gas de raffinaderij.’’

Hofstede noemt zichzelf een bezorgde burger. ,,Ik heb kinderen en een baan. Ik heb voor deze actie vrijgenomen.’’

Volgens haar is de blokkade een opmaat voor een week van blokkades die Extinction Rebellion half september in Den Haag wil houden. ,,We gaan het politiek centrum ontregelen. De overheid zal weten dat we er zijn.’’

Op het viaduct hebben de activisten zich verschanst in een bamboe bouwwerk op de weg. De bamboe constructies gebruikte Extinction Rebellion eerder bij acties in Londen. Bij deze tensegrity-torens houden druk- en trekkrachten elkaar in evenwicht. Ze staan in enkele minuten en eenmaal in elkaar gezet, vormen ze stevige blokkades.

Shell is in mei veroordeeld tot het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering. De rechtszaak was aangespannen door Milieudefensie.

Investeren

Shell-Pernis verwerkt ongeveer 20 miljoen ton ruwe aardolie per jaar. Er werken 2500 mensen op dit complex en het daarmee verknoopte Shell Moerdijk. De olieraffinaderij in de Rotterdamse haven is de oudste en een van de efficiëntste van Shell. Naar verwachting zal hier, ondanks de Shell-uitspraak, nog jarenlang fossiele benzine, kerosine en diesel worden geproduceerd. Directeur Jos van Winsen van Shell-Pernis liet pas wel weten dat het bedrijf miljarden euro’s zal investeren in de bouw van biobrandstoffabrieken op het terrein.

Klimaatactivisten blokkeren de weg.

Het is niet voor het eerst dat Extinction Rebellion het gemunt heeft op Shell. Vorig jaar bestormden actievoerders het hoofdkantoor van het olie- en gasconcern in Den Haag. Zij lijmdeng zich vast op de glazen entree en gooiden zwarte nep-olie op de stoep. Op de spandoeken stond ‘Klimaatverandering = massamoord’. Er werden zo’n dertig actievoerders opgepakt. Een vrouw kreeg door de rechter een voorwaardelijke boete van 350 euro opgelegd voor het besmeuren van het plaveisel.

Risico

Het in 2018 opgerichte Extinction Rebellion neemt bij zijn acties bewust het risico op aanhoudingen en gevangenschap.



In april bezette Extinction Rebellion in Rotterdam het terrein van de FrieslandCampina-melkfabriek in de Spaanse Polder, omdat de uitstoot van koeien volgens groep een groot probleem is.

