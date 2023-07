TikTok-ster Lise omarmt imperfectie na operatie: ‘Ik heb ook poriën, puisten en okselhaar’

Derensili Sanches Fernandes na terugkeer bij Excelsior direct mee naar Zwitser­land: ‘Ik moest snel schakelen’

Excelsior heeft Derensili Sanches Fernandes teruggehaald. De 22-jarige aanvaller is door de Rotterdammers opgeleid, maar in 2020 koos hij voor een overstap naar FC Utrecht. Daar kwam hij tot slechts drie optredens in de hoofdmacht. Voor Jong FC Utrecht speelde hij wel 83 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor twaalf goals en zes assists.