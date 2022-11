TikTokker Jara wil later nooit op kantoor werken: ‘Maar ik weet dat er nog van alles kan gebeuren’

ik zeg je Soraya (17): ‘Mondhygië­nis­te Lachman, dat klinkt goed hè’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De uit Schiebroek afkomstige Soraya Lachman weet al sinds groep 3 wat ze later gaat doen. „Mondhygiëniste Lachman, dat klinkt goed hè. Een verzorgd gebit houdt je gezond. Poets het tweemaal per dag.”

