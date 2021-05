Timo (10) en Jeremi (11) strijden voor titel Lego Masters Kids 2021: ‘Een bekende Nederlander hoef ik niet te worden’

Austra­liërs zó onder de indruk van ‘onze’ Stichting Ambulance Wens, dat ook daar wensen uitkomen

14:31 Gratis wensen van terminale patiënten in vervulling brengen. De Stichting Ambulance Wens, gevestigd in Rotterdam-Albrandswaard, doet zeven dagen per week niet anders. Goed voorbeeld doet goed volgen, heeft oprichter Kees Veldboer inmiddels wel gemerkt. Over de hele wereld is zijn idee overgenomen. Dat nu ook The Flying Doctors in Australië die stap heeft gezet, maakt Veldboer trots.