Tinka (56) is door long covid altijd moe en lusteloos, maar dit stofje kan misschien helpen

Altijd maar pijn in je knieën? Het Erasmus MC gaat invloed gezondere leefstijl onderzoe­ken

Wie chronische pijn in z’n gewrichten heeft, staat bepaald niet alleen. Anderhalf miljoen volwassenen in ons land (in de Rotterdamse regio bijna 10 procent) lijden aan artrose, vaak in de knieën. Een remedie is er niet. Wie beginnende knieklachten heeft, kan in het Erasmus MC meedoen aan nieuw onderzoek. ,,Je leefstijl speelt een rol”, zegt onderzoeker Núria Jansen.

8:28