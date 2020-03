Tiny en Lau vloeken er nog één keer op los: niet uitgebrachte video als eerbetoon na overlijden

Waterschap treft mogelijk tienduizen­den arme gezinnen in portemon­nee

20:00 Tienduizenden arme gezinnen in Rotterdam-Zuid, Barendrecht, Ridderkerk, de Hoeksche Waard, Dordrecht en op Voorne-Putten moeten vanaf volgend jaar zuiveringsheffing betalen. Dat is althans het voorstel waarover de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta een beslissing moet nemen. Als dat wordt aangenomen, raakt dat gezinnen met een laag inkomen hard in hun portemonnee.