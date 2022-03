Tipgever weet het zeker: deze Rotterdammer gaf karatetrap aan ME’er bij Coolsingelrellen

Rellen in plaats van een huisfeestje

H. bekent dat hij op de Coolsingel was, op de avond dat een coronademonstratie uitliep op een orgie van geweld. Hij had een drankje gedaan, was op weg naar een huisfeestje en werd aangetrokken door het vele lawaai van onder meer de vuurwerkbommen. Op foto’s herkent hij zichzelf ook. Ja, hij is de man met de bodywarmer. En ja, hij trapte naar een politievoertuig.

Maar die ME’er? Die heeft hij nooit aangevallen. ,,Het is ook echt niet goed te zien. Het is heel vaag. Er waren meer mensen met een bodywarmer.’’ En om te bewijzen dat de trapper ook niet zijn opvallende spijkerbroek aanhad, draaide hij zijn achterkant richting de rechter. De politie meent dat juist deze spijkerbroek duidelijk maakt dat H. het wel degelijk was. Iemand meende in elk geval ook dat het de Rotterdammer was, toen hij een linkje van het filmpje dat online rondging deelde met de naam van de verdachte erbij.