Tjits vergat als meisje van elf haar rebus in te sturen en wint als 91-jarige alsnog de hoofdprijs

Ontsnapte tbs’er Tony van H. zat meer dan de helft van zijn leven achter de tralies

16:45 Hij liet er negen jaar geleden in de tv-documentaire Tony, een observatie in het Pieter Baan Centrum al geen misverstand over bestaan. De slechtste uitkomst van zijn zeven weken durende verblijf in de psychiatrische kliniek in Utrecht zou tbs met dwangverpleging zijn. Toch werd dat het. Tony van H. wist er afgelopen weekeinde heel even aan te ontsnappen.