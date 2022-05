Tóch buitenbar voor restaurant Fuiks (maar eigenaar moet wel eerst vergunning aanvragen)

Aan het begin van de pandemie plaatste uitbater Marinus Bothof naast zijn bestaande terras in het Vuykpark een containerbar met een zonwering van tentdoek. Dat ging in overleg met de gemeente en werd twee jaar lang gedoogd. ,,De horeca heeft het zwaar gehad tijdens de coronapandemie, dus betrachten we coulance waar mogelijk”, zegt een woordvoerster van de gemeente.