Tóch langer boven de Coolsingel wandelen: Rooftop Walk met twee dagen verlengd

Nieuwe publiekstrekker in Rotterdam, een dertig meter hoge luchtbrug: ‘Dit is waanzinnig’

De organisatie meldt dat zondag 26 juni de laatste dag is dat bezoekers de Rooftop Walk op kunnen. Eerder deze maand zei directeur Léon van Geest van de Rotterdamse Dakendagen nog dat het lastig is om de Rooftop Walk langer open te houden. ,,Het is niet dat ik niet wil, ik ben nu al superblij en trots op het succes van de Rooftop Walk, maar nog eens een maand of de hele zomer, ik zie het niet gebeuren.’’