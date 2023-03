Toch uit-publiek in De Kuip? ‘Rotterdam heeft genoeg problemen waar politie harder nodig is’

Nek-aan-nekrace tussen aartsriva­len Feyenoord en Ajax zorgt voor discussie, ergernis en zenuwen

Feyenoord en Ajax stormen samen op de laatste tien wedstrijden in de bloedstollende titelrace af. Ergernissen en verwijten over onder meer arbitrage en een gesloten uitvak zorgen in aanloop naar twee échte Klassiekers voor extra onderlinge spanning in de jacht op nationale prijzen.