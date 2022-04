Tóch zebra's op fietspad Coolsingel: oversteken voor voetgangers moet veiliger

Kritiek op nieuw fietspad Coolsingel: te smal en te veel knelpunten

Ruim baan voor de fietser, luidde het credo voor de vernieuwde Coolsingel in Rotterdam. Maar 4,5 meter is helemaal zo breed niet, oordeelt de Fietsersbond. En dan zijn er ook nog aardig wat knelpunten op kruisingen. ,,Er is niet genoeg naar ons geluisterd”, zegt Leon Erkelens, voorzitter van de Rotterdamse afdeling.

13 mei