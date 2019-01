Toegangswegen Rotterdam Airport afgesloten en hotel ontruimd om bommelding

VideoDe toegangswegen naar Rotterdam The Hague Airport zijn afgesloten en een naastgelegen hotel is ontruimd om een bommelding. Dat meldt de marechaussee.

Vanavond na zessen kwam een telefonische melding binnen dat er een bom af zou gaan in het Hotel Wings bij het vliegveld. ,,We hebben deze melding serieus genomen en het hotel ontruimd”, vertelt een woordvoerder van de marechaussee. ,,Iedereen is in veiligheid gebracht en er zijn inmiddels honden gearriveerd die gespecialiseerd zijn in het opsporen van explosieven.”

Het vliegveld is vooralsnog open. Een vlucht uit Salzburg is om 20.15 uur vanavond gewoon geland en de passagiers komen nu de aankomsthal binnen. Mensen die het vliegveld willen bereiken om iemand op te halen worden omgeleid. De ingang van de aankomsthal is afgesloten, dus de passagiers kunnen via de vertrekhal het vliegveld verlaten.

In het Hotel Wings was op het moment van de ontruiming een modeshow gaande van de Black Fashion Week. AD-verslaggever Sherina Leerdam was bij de modeshow aanwezig, toen iedereen verzocht werd het pand te verlaten. ,,Het brandalarm ging af en we moesten allemaal naar buiten. We werden naar de overkant van het hotel geleid. We staan hier bijna allemaal zonder jas, maar we hebben foliedekentjes gekregen voor de kou.” Volgens Sherina waren er zo'n 300 mensen bij de modeshow aanwezig. Die is inmiddels afgelast.

Ook de 42-jarige Monique Eickhoffs was bij de modeshow toen iedereen verzocht werd rustig naar buiten te gaan. De Haagse webshopeigenaresse was daar om te netwerken. ,,Ik kan niet weg want mijn auto staat in de garage onder het hotel. Mijn man komt me nu ophalen.”

Volledig scherm De toegangsweg naar Rotterdam The Hague Airport is ontruimd vanwege een reeële dreiging. © MediaTV

Volledig scherm Het vliegveld en de omgeving wordt ontruimd. © MediaTV

Volledig scherm Alle aanwezigen in het hotel werden verzocht het pand te verlaten. © AD

Volledig scherm Ontruiming Hotel Wings © AD