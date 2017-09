Toekomst van Bungel's pannenkoekenhuis weer aan zijden draad

De buren klagen vooral over de speelweide achter het pannenkoekenhuis aan de 's-Gravenweg in Capelle aan den IJssel, waar in de zomer veel kinderen spelen. ,,De afgelopen 4,5 jaar zijn voor mij verziekt. Mijn woonplezier is afgenomen. Alleen die pannenkoekenlucht al. Ik wil gewoon dat hij stopt met deze toestand", aldus Van Senus. Samen met de buurman aan de andere kant van het restaurant strijdt hij al jaren om Bungel's weg te krijgen.

Spuugzat

Eigenaar van het pannenkoekenrestaurant, René van de Wetering, zegt het gevecht spuugzat te zijn. In mei oordeelde de rechter dat Bungel's open mocht blijven. De buren werden in het ongelijk gesteld. De feestvreugde hield echter maar even aan.



,,Ik had al verwacht dat dit zou komen", zegt Van de Wetering. Hij kreeg bericht dat zijn buren in hoger beroep gaan bij de Raad van State om er toch voor te zorgen dat het restaurant dicht moet.



,,Het liefst ga ik ergens anders naartoe. Want zo is het niet leuk meer. Het kost veel energie, tijd en geld en ik kan niet investeren omdat ik altijd bang ben dat ik dicht moet. Maar het probleem is dat ik niet weg kan. Dit pannenkoekenhuis is onverkoopbaar als er een procedure gaande is. En dit kan weer jaren gaan duren. Ik wil gewoon van het gezeur af zijn."