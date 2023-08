Toen haar man achter Cornelli's ‘carrièreswitch’ kwam, reageerde hij woest: ‘Ik moest thuis blijven’

Schrik over schot bij speel­plaats­je: ‘Ze hebben een kort lontje en ze nemen een wapen mee’

De schrik zit er goed in bij buurtbewoners waar woensdagavond een schietpartij in Vlaardingen was en er doen allerlei verhalen de ronde over een slepend conflict. Bij een ruzie vlakbij een speelplaatsje werd er volgens omwonenden geschoten. ,,Ik dook meteen onder de vensterbank.’’