Toen RET het verhaal van Damian hoorde, werd rode loper uitgerold: ‘Deze jongen móeten we uitnodigen’

Damian (11) is idolaat van de RET: ‘Als ik me verveel, ga ik metro’s kijken’

De Kralingse Damian (11) uit groep 8 weet zo ongeveer álles over de RET. De liefde voor het Rotterdamse vervoersbedrijf is zo groot, dat deze jonge tramofiel niet kan wachten tot hij oud genoeg is om zijn sollicitatiebrief te sturen. Want een tram besturen, dát kan hij al wel, denkt hij.

19 november