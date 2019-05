Toerismepromotor NBTC ziet Songfestival liever in Rotterdam dan Amsterdam

Volgens directeur Jos Vranken is het evenement een prachtige kans voor ons land om zich 'breder neer te zetten en van die gebaande paden af te gaan’. Hij noemt behalve Rotterdam ook Arnhem, Maastricht en Zwolle als een mogelijkheid om het festival te hosten. De Overijsselse stad gaf eerder aan het festival niet te willen, simpelweg omdat de daar gevestigde evenementenlocatie De IJsselhallen te klein is.

Vranken hekelt in het interview de manier waarop Amsterdam zichzelf kandidaat heeft gesteld voor het festival. De stad liet nog geen 24 uur na de winst van Hellevoeter Duncan Laurence op het Songfestival in Tel Aviv weten interesse te hebben in het festival. “Wat voor boodschap geef je bewoners dan: je haalt de I Amsterdam-letters weg en je haalt het Songfestival binnen? Het weghalen van die letters is symboolpolitiek als het geen deel is van een set effectieve maatregelen.”