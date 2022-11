Toeristentrekker? De beroemde luchtsingel vervalt waar je bij staat

Rotterdam een icoon armer: Luchtsin­gel deels gesloopt

De Rotterdamse Luchtsingel is er zo slecht aan toe dat hij deels wordt afgebroken. Het hout is op een paar plekken zo doorgerot dat het te gevaarlijk is om er nog over te lopen. Het gaat om het deel vanaf Pompenburg. Ook het loopdek over de Raampoortstraat is verzakt. De gemeente kijkt of met extra ondersteuning dit stuk nog kan worden gered. Voor even dan, want volgend jaar lijkt het doek definitief te vallen voor de Luchtsingel.

