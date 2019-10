Ton L. (61) reed naar de Chinees voor loempia's nadat hij zijn moeder Mona vermoordde

Quote Op het moment dat ik in de auto stapte, wilde ik het met mijn handen doen of met het sjaaltje dat ze om had. Toen zag ik de tiewraps liggen. Verdachte Ton L. Ton L. heeft de 40.000 euro die hij van de rekening van zijn moeder had opgenomen, vergokt, citeert de rechtbank uit zijn verklaringen. Mona Baartmans wilde het geld terug van haar zoon, maar hij had niets meer over. Het bleek de inleiding tot de moord waar hij van wordt verdacht. De verdachte toont tot op heden geen emoties en evenmin een spoortje van berouw over het doden van zijn moeder Mona.



Ton L. heeft zijn moeder gewurgd met een grote tiewrap van 78 centimeter die in de bouw wordt gebruikt. Dat gebeurde bij het verpleeghuis in Den Haag waar zijn vader verblijft. Hij verklaarde bij de politie na het doden van zijn moeder naar de Chinees te zijn gereden. Daar zou hij lang op zijn loempia’s hebben moeten wachten. Zijn moeder verborg hij onder een plaid voor de voorstoel.

Schep en lantaarn

Thuis in Oud-Beijerland, op 23 september 2018, haalde Ton L. een schep en lantaarn uit de schuur, om daarna naar Heinenoord te rijden. Daar wachtte hij in de stromende regen totdat de kust veilig was en mensen die hun hond uitlieten weg waren.

De rechtszaak lijkt vooral te gaan over de vraag of er sprake is van moord of doodslag op Mona Baartmans. L. verklaart over het wurgen van zijn moeder: ,,Op het moment dat ik in de auto stapte, wilde ik het met mijn handen doen of met het sjaaltje dat ze om had. Toen zag ik de tiewraps liggen.’’

De rechter zei in augustus tijdens de laatste, nog niet inhoudelijke behandeling van de zaak, dat de zoon van Mona verplicht in de rechtbank moet verschijnen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van moord. Het stoffelijk overschot van Mona werd in november vorig jaar, ruim een maand na haar verdwijning, teruggevonden in een bos in Heinenoord aan het Jack Dawson Green Pad.