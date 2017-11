Ton voor ombouw 'duffe vergaderzaal'

Raadsleden klagen over mankementen van de raadzaal, waarin zij meermaals per maand bijeen komen om te vergaderen. Zo zou de geluidsinstallatie haperen en hekelen zij de stopcontacten die ver van hun bureau gelegen zijn. Verder is de akoestiek beroerd, zo oordelen de volksvertegenwoordigers.



In een voorstel aan het Vlaardingse college dringen alle partijen aan op actie. Deels voor het eigen comfort, maar zeker ook om meer burgers naar de raadzaal te trekken en de vergaderingen toegankelijker te maken. ,,De apparatuur hapert waardoor de orde van vergaderingen wordt verstoord, het algemeen publiek de vergaderingen moeilijk kan volgen en burgers die de uitzendingen via televisie of internet volgen, moeten afhaken'', schrijven de partijen.