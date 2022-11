Top 40 Awards van Qmusic volgend jaar groots uitgereikt in Rotterdam Ahoy

update 20-jarige man overleden bij verkeerson­ge­val op de Boomdijk in Klaaswaal

Op de Boomdijk in Klaaswaal is vrijdagochtend een 20-jarige man uit Strijen overleden bij een eenzijdig verkeersongeval. In de auto zat ook een 15-jarige bijrijder. Hij raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met hem gaat, kan de politie nog niet zeggen. De slachtoffers zijn familie van elkaar.

18 november