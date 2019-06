Topkok Herman den Blijker: je vindt hem óf fantastisch óf verschrikkelijk

Museum Boijmans Van Beuningen zet streep door dependance in oude V&D gebouw

11:40 Museum Boijmans Van Beuningen is er definitief niet in geslaagd de financiering rond te krijgen voor een dependance. Het oude V&D gebouw in Rotterdam-Zuid (Zuidplein) was daarvoor in beeld. Boijmans is de komende zeven jaar dicht voor een renovatie en asbestsanering.