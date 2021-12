Topman OM doet oproep: ‘Tel eens wat vaker tot tien voor je steen naar politie gooit of lijntje coke snuift’

Winters weideland­schap: heb jij ook zo genoten vandaag?

Door temperaturen onder het vriespunt in combinatie met mist kleurde het landschap van het Oudeland van Strijen wit en kon deze hondeneigenaar er dinsdagochtend op uit in een sprookjesachtige omgeving. Precies op de kortste dag van het jaar, want op de 21ste is ook de astronomische winter begonnen. Om 16.59 uur om exact te zijn.

