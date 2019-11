Toppers wijken uit naar Rotterdam vanwege EK Voetbal 2020

Verkeers­druk­te in Rotterdam: november is echt de beroerdste maand

19:45 Autorijden in Rotterdam is even geen pretje. Overal in het centrum staat het vast. De boosdoener: de vernieuwde Coolsingel. En het werk aan de trambanen bij Hofplein. En de nieuwe anti-fileregel in de Maastunnel. En de ongelukken op de ruit. En het weer. Het is november, de beroerdste maand om op de weg te zitten.