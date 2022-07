Topstuk uit collectie Boijmans verhuist tijdelijk naar Amsterdam en dat heeft bijzondere reden

Vanaf 26 juli is het werk van Pieter Bruegel bijna vijf weken lang te zien in de voormalige Hermitage in Amsterdam. Het is uitzonderlijk dat zo'n topstuk wordt uitgeleend. Het Boijmans doet dat als ‘collegiale geste'. In het Depot is als vervanging tijdelijk een werk van Barthélemy d’Eyck te zien.