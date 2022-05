Tot het bittere eind klapt en juicht het Legioen in Tirana: supporters zijn trots op hun Feyenoord

Met video LIVE | Onrustig in centrum Rotterdam na verlies Feyenoord: tientallen aanhoudin­gen, charges ME

Helaas, dat was het dan. De Europese voetbaldroom is voorbij. Wat heeft ie lang mogen duren. Feyenoord verloor van AS Roma met 1-0. De teleurstelling is enorm bij het Legioen. Nu is het tijd om de wonden te likken. De politie meldt dat het onrustig is in het centrum van de stad. Er zijn meerdere vechtpartijtjes en de ME voert charges uit. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen met ons liveblog.

