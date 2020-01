Totaalverbod afsteken vuurwerk krijgt tóch politieke meerderheid

Riskant

De Tweede Kamer stevent ook af op een vuurwerkverbod, maar dat zou slechts gelden voor het meest riskante vuurwerk. Het is dan nog wel toegestaan om zelf licht vuurwerk af te steken. Als daar meer duidelijkheid over is en de VVD vindt de landelijke lijn ver genoeg gaan, dan is de partij geen voorstander meer van een algehele vuurwerkban in de stad. Een voorbehoud dat overigens al was aangekondigd in de eerdere steunverklaring. Nu D66 ook voor een totaalverbod zal stemmen, is de positie van de VVD niet meer van doorslaggevend belang.