Totale chaos in aanloop naar de halve finale: Traangas, onweersbui én geen bussen

De aanloop naar de wedstrijd in Marseille verliep voor duizenden Feyenoordsupporters in totale chaos. In een zware onweersbui braken supporters uit de fanzone, maar bussen waren er niet. De politie zette direct traangas in. Ook later weer traangas, toen de aanhang te voet naar het stadion wilde lopen. ,,Hier is de uitspraak ‘Met de Franse slag’ voor bedacht.’’

Het was zo gezellig. Eerst bij de Vieux-Port waar de supporters gebroederlijk naast elkaar naar de wedstrijd toeleven. Daarna bij het zingen van liedjes bij het wachten op een van de weinig bussen voor de rit naar de fanzone, waarbij bij een kleine schermutseling een ruit van een bus sneuvelt. Hierbij zou volgens Franse media één Nederlander zijn gearresteerd.

Op de fanzone is bier, hamburgers en muziek. En poncho's als het begint te regenen. Sommige supporters hebben zich hier al vroeg verzameld: ,,Ik mocht van mijn vrouw hier alleen heen als ik voorzichtig zou zijn. In de supportersbus hebben we alle filmpjes van gisteren gezien.’’ Toen werden uiteindelijk twintig mensen opgepakt, ook vele Fransen. ,,Daarom blijven we hier.’’

Twijfel over reis naar ‘gevaarlijk’ Marseille

Twijfel over de reis naar het ‘gevaarlijke’ Marseille, waar het dit jaar al meerdere keren uit de hand liep, was er wel. ,,Maar dit kan een historisch moment worden. Dat wil je niet missen.’’

In een zware onweersbui slaat na letterlijk één dondersklap de sfeer om. Supporters zijn het wachten zat en willen vertrekken. Maar er is geen enkele bus. Een hek valt om, waarna De ME direct traangas inzet. De chaos is vervolgens compleet in de stromende regen: Wegvluchtende supporters, met de armen voor de ogen. Geen idee waarheen te gaan. Volledig natgeregend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veel supporters spreken schande van de aanpak van de politie, het gebruik van traangas en gebrek aan bussen. ,,Dat doe je toch niet, zo maar iedereen met traangas bekogelen?’’ zeggen geschrokken fans met tranen in hun ogen. In de ogen in de stromende regen, waarbij de straten onderlopen. Er is ook woede en frustratie. Velen willen nog maar één ding: zo snel mogelijk naar het stadion.

Vele traangasgranaatwerpers

Maar er ontstaat een patstelling. Een grote groep kletsnatte supporters schuilt lange tijd onder een overkapping, al liedjes zingend en bibberend van de kou. Maar als er maar geen bus komt, vertrekt een mars via een omweg naar het stadion. Dit probeert de Franse politie voorkomen.

Quote Zowel bij de avondklok­rel­len als de Coolsingel­rel­len in Rotterdam werd er geen traangas ingezet. Hier in Marseille gebeurt het steeds weer.

Opnieuw wordt traangas ingezet. De hoeveelheid ME’ers die klaar staat met een traangasgranaatwerpers is ongekend. In Nederland wordt bij rellen slechts in het uiterste geval voor traangas gekozen. Zowel bij de avondklokrellen als de Coolsingelrellen in Rotterdam gebeurde dat niet.

Heftige rellen rond stadion

Een deel van de supporters loopt zich vast in een park en kan uiteindelijk toch weg met de bus. In de buurt van het stadion zijn er echter berichten van Franse media over heftige confrontaties met Marseillesupporters, die ook ver van welke Feyenoordsupporter vuurwerk afstaken. Ook hier weer traangas. Het scheiden van alle supporters is mislukt.

Ondertussen houdt het uitvak zich ondanks alles fier overeind, aan de lege kant van het stadion waar Olympique vakken moest sluiten vanwege eerdere ongeregeldheden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het leek of er veel te weinig bussen waren om de ruim 3000 fans naar hun uitvak te brengen. Er zou al eerder om meer bussen zijn gevraagd door de Nederlandse kant. Ook waren de zorgen groot over de terugkeer naar het hotel na afloop van de wedstrijd, vanwege de vijandig sfeer voor de wedstrijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.