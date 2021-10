TOTO-speler wint 74.000 euro met inzet van 5 euro in Rotterdam: ‘We waren echt verbaasd’

De winnaar deed tien voorspellingen in onder meer de Eredivisie, de Premier Leagua, Bundesliga en Serie A. Hij of zij voorspelde bij negen wedstrijden dat er in de eerst helft minimaal twee keer zou worden gescoord. Daarnaast moest AC Milan in de rust op voorsprong staan tegen Bologna. Het had weinig gescheeld of de geluksvogel was zijn inzet kwijt geweest. Pas in de laatste minuut voor de rust viel het tweede doelpunt in de wedstrijd van Arminia Bielefeld en Borussia Dortmund.