Traditionele autocross in Zevenhuizen is weer terug: ‘We zijn er blij mee’

Leonardo II won met Feyenoord de UEFA Cup en bezorgt nu pakketjes: ‘Ik moet verder met mijn leven’

Het leven na het profvoetbal gaat niet altijd over rozen. Leonardo dos Santos Silva won in 2002 de UEFA Cup met Feyenoord, twintig jaar later bezorgt de 45-jarige vleugelspeler pakketjes.

25 mei