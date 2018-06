Tragedie Tagoreplaats bizarre samenloop van omstandigheden

Volgens de politie is de vrouw onwel geworden of gevallen en zou daardoor zijn te komen overlijden. Omdat haar dochter vanwege haar ernstige beperkingen niet in staat was hulp in te schakelen of voor zichzelf te kunnen zorgen, overleed ook zij.

De politie trof gisteren de stoffelijke overschotten van de bewoonster en haar dochter aan. De moeder is volgens een buurvrouw 63 jaar, haar dochter 17. Het gaat het om een alleenstaande Surinaamse vrouw. Haar dochter was gekluisterd aan een rolstoel.

Door medewerkers van de Forensische Opsporing is gistermiddag en -avond onderzoek in de flatwoning op de zevende verdieping gedaan.

De politie ging zondag bij de woning een kijkje nemen, omdat een familielid geen contact met de vrouw kon krijgen en verontrust raakte. ,,Vrijdag of zaterdag is er een neef van haar aan de deur geweest’’, zegt een buurvrouw. Hij zei dat hij haar niet kon bereiken en er werd ook al niet opengedaan. Nou, ga dan naar de politie, heb ik gezegd. Dat heeft hij waarschijnlijk dus gedaan.’’

De buurvrouw was al bang dat er iets vreselijks moet zijn gebeurd. ,,De politie is bij me binnen geweest en heeft gevraagd of ik de dochter van de vrouw pas nog gehoord heb. Dat meisje kan geen geluid maken, want ze is ernstig gehandicapt. Ze kan niet praten.’’

Een benedenbuurvrouw zegt al voor een familiedrama te hebben gevreesd. ,,Ze had het echt zwaar, die vrouw. Elke ochtend stond ze met haar gehandicapte dochter, in een rolstoel, beneden op de taxi te wachten. Een vrouw alleen, die leefde voor de zorg van haar dochter. Dit is triest nieuws.’’

Volledig scherm Op de begane grond van de flat zijn bloemen geplaatst. © AD

Volledig scherm Op de zevende verdieping van het complex, waar de vrouw en haar dochter woonden, is door bewoners een gedenkplek ingericht. © AD