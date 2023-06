Tramlijn 8 naar Spangen lijkt gered na emotioneel debat: ‘Actievoeren heeft zin, dat blijkt maar weer’

Amsterdam­se Micha verkoopt met liefde haring in Rotterdam: ‘Maar eet ’m op z’n Amsterdams’

Koelen met ijs, snijden op de ‘nieuwe manier’ en masseren met liefde. Dat is het prijzenpakkende recept van de Haringsalon van de 43-jarige Micha Kouwenberg-van Staveren. Drie jaar geleden nam de geboren Amsterdamse de salon over van een echtpaar dat al ruim dertig jaar haring verkocht in Rotterdam-Noord, pal naast het treinstation.