Tranen van pijn én dankbaarheid bij moeder doodgestoken Alice (15): ‘Dit is onbeschrijfelijk’

De benodigde 20.000 euro was ruim een dag na het opzetten van een crowdfundingsactie al binnen. Met dank aan zo’n 1300 donateurs kan Alice nu worden bijgezet in het Braziliaanse familiegraf. Moeder Erica Albuquerque (32) laat haar tranen de vrije loop wanneer ze zich dat realiseert. ,,Het is onbeschrijfelijk. Zóveel mensen in zó’n korte tijd. Ik ben hen eeuwig dankbaar. Dit had ik nooit kunnen dromen. Op deze wereld lopen veel goede mensen rond. Alice krijgt nu de rust die zij verdient. ”