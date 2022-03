Tranen van trots bij grote winnaar Leefbaar Krimpen

Leef­baar-boeg­beeld Hartnagel blijkt stemmenka­non: één op de vijf Capellena­ren kiest voor haar

Leefbaar-boegbeeld Ans Hartnagel blijft een stemmenkanon van heb ik jou daar. In haar eentje wist ze in Capelle aan den IJssel 4523 stemmen binnen te loodsen, wat betekent dat bijna één op de vijf Capellenaren voor haar koos. Leefbaar Capelle komt totaal op 6729 stemmen, dus zónder deze populaire lijsttrekker was LC op plek drie geëindigd, achter de VVD en D66.

