Transavia schrapt Rotterdamse verbinding met Berlijn

Een broodje kebab? Dat is dan 30 gulden 10!

6 september Een broodje döner kebab? Dat is dan 30 gulden 10! Het is een zinnetje dat je vandaag de dag zomaar kan horen bij Has Doner Kebab in hartje van Rotterdam. De zaak is één van de eersten in de stad die de digitale reïncarnatie van onze oude valuta accepteert: de Gulden.