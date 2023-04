Transformatie! De Maritime Pub in de Oude Haven is nu restaurant Matelief

Islamiti­sche scholier ruw gestoord uit gebed door lerares, boze reacties: ‘Docent trok haar omhoog’

Het gaat als een lopend vuurtje door een Schiedamse middelbare school. Het verhaal van een islamitische havoscholiere, knielend op een kleedje in de gang, ruw gestoord uit haar gebed door een lerares. Nu rijst de vraag: wel of geen gebedsruimte? ,,De moskee is drie minuten fietsen.”