Trein staat stil doordat vrouw met nikab zich niet wil identificeren

Bij een persoonlijk abonnement moet de identiteit van de reiziger vastgesteld kunnen worden. Dit was door de nikab van de vrouw niet mogelijk. De agenten gaven haar twee opties: het laten zien van haar gezicht om haar identiteit vast te stellen of meelopen naar een aparte ruimte en daar wachten op een vrouwelijke collega. Volgens de politie wilde de vrouw dat een vrouwelijke agent de trein in zou komen. Maar dat was met het oog op de wachtende passagiers geen optie voor de agenten.



Een uiterste middel was om haar aan te houden voor de Wet ID, zo liet de politie weten. De vrouw koos uiteindelijk, na overleg met twee anderen, voor de eerste optie en liet alsnog haar gezicht zien. De vrouw bleek een 19-jarige uit Roosendaal.