Trein te laat? Krijg tot maar liefst 75 euro terug van de verzekering

Wat een weekend Verborgen parel in Schiedam: neem een kijkje bij de fototen­toon­stel­ling over de legendari­sche Club van 27

20:00 Jimi Hendrix, Kurt Cobain en Amy Winehouse. Zomaar een greep uit de sterren die behoren tot de legendarische 27 Club – beroemde muzikanten die allemaal op 27-jarige leeftijd overleden. In Schiedam is er nu een fototentoonstelling over te zien bij de galerie van Music Inspired Art. Verslaggever én groot muziekliefhebber Lex Bezemer ging erheen.