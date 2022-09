Treinreizigers uit het niets aangevallen en bedreigd door verward persoon

GGD’er harkte tienduizen­den euro's binnen met handel in nepvaccina­ties: ‘Kon moeilijk weigeren’

Na een anonieme tip kwam een ‘uit de hand gelopen handeltje’ in nepvaccinaties ten einde. Een inmiddels ontslagen GGD’er en een goede bekende hielpen mensen die geen prik, maar wél een qr-code wilden aan een groen vinkje in de coronasystemen. De twee zouden er 70.000 euro mee hebben verdiend. ,,Dit is gewetenloos gedrag in een maatschappelijk moeilijke tijd.”

1 september