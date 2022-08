Treinstaking heeft ook gevolgen voor Rotterdam

Laatste verdachten Coolsingel­rel­len voor rechter: ‘Ik bleef hangen uit nieuwsgie­rig­heid’

Het zijn de laatsten van tientallen verdachten die bij de Rotterdamse rechtbank terechtstaan voor de Coolsingelrellen, verleden jaar november. Lang na de uitbarsting van het geweld hingen zij nog altijd rond in het Rotterdamse centrum, terwijl burgemeester Aboutaleb een noodbevel had afgegeven om de rust te herstellen. ,,Ik was nieuwsgierig.’’

29 augustus