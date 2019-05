Treinverkeer langzaam weer op gang, tegen 19 uur rijden alle treinen volgens het boekje

Cocaïne met bestemming Rotterdam onder­schept in Dominicaan­se Republiek

14:23 In de haven van Caucedo in de Dominicaanse Republiek zijn afgelopen weekend 226 zakken met cocaïne gevonden. De zakken zaten in een container die bestemd was voor de Rotterdamse haven. De pakketten zijn ontdekt door een anti-drugseenheid.