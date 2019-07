Trek in zoet én vet? Hier is de chocoladekroket

Pebbles van Noorden en Sammy Berendsen, eigenaren van de Frietboutique in de Witte de Withstraat, hadden de chocoladekroket al lang op hun lijstje staan. ,,Vooral de combinatie van iets zoets en frituur leek ons lekker. We hebben ooit als grapje een frietje met chocoladesaus op de kaart gezet. Dat was een enorm succes. De chocoladekroket is daarop een logisch vervolg. Maar niemand wilde hem maken.''

Quote Hij is lekker romig, maar niet te zoet. We wilden niet dat zoete nutel­laspul Pebbles van Noorden Dit is het moment waarop Anton de Heer van banketbakkerij Van der Heyden zijn entree maakt in het verhaal. Hij maakte al de RotterZwam bitterballen, maar ook oudekaaskroketten of geitenkaasbitterballen met kaas van Booij. In het aspergeseizoen draait hij aspergeballen. En daarmee kun je Anton wel de krokettenkoning van Rotterdam noemen.



Pebbles: ,,Anton zei meteen: Dat ga ik maken. Binnen twee dagen had hij al een proefexemplaar.'' In het begin was de kroket, op basis van een roux met pure chocolade, nog iets te puur naar de zin van de dames. ,,Nu is hij ook lekker romig, maar niet te zoet. We wilden niet dat zoete nutellaspul.''

Perfectionist Anton is tevreden over het experiment, maar nog niet helemaal klaar met de kroket. ,,Ik wil eraan blijven sleutelen. Nu is hij nog wat instabiel. Hij barst nog weleens open bij het bakken.''

Calorieën

Je kunt de choc-krok eten in combinatie met twee bolletjes ijs, afkomstig van meester ijsbereider Luc Blok. Smaken variëren van Snickers tot Kinder Bueno en pecan-karamelbrownie; stuk voor stuk vrolijk makende smaken, maar monsterlijk voor je slanke lijn. De combi staat niet voor niets op de kaart als 'Death by Calories'. Sammy: ,,IJs en kroket zijn bij elkaar 550 calorieën, dus het kost maar 1 cent per calorie!'' De dames kunnen er hartelijk om lachen. ,,Eigenlijk moet je er niet teveel bij nadenken. Het leven is al zo ingewikkeld."

De rode draad in het assortiment van de Frietboutique: dingen waar je blij van wordt, en dan heel goed. ,,Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, we gaan onze friet niet ineens vijf keer bakken bijvoorbeeld, maar we willen wel spullen van goede kwaliteit leveren." Daarom serveren ze opmerkelijk goede koffie voor een snackbar, en liggen ook de beroemde garnalenkroketten van Holtkamp in het boutique-vet.

Maar nog even over die chocoladekroket. Die doet het dus ook heel goed op een wit puntje. Het zachte broodje, de krak van de kroket en dan de vulling van warme chocolade die ook nog iets hartigs heeft... dat heeft wel wat hoor. Of het nu pijpenstelen giet of de mussen van het dak vallen, hier kom je de zomer wel mee door.