Trieste kerst, maar bewoners van verpleeghuis vieren het leven: ‘Ik maak er het beste van’

In de gemeenschappelijke ruimte, op de begane grond van verpleeghuis Laurens Den Hoogenban in hartje Overschie, staart een oude vrouw in een rolstoel voor zich uit. Tegenover haar staat een grote kerstboom, waar bewoners hun zelfgemaakte kerststukjes in hebben gehangen. Ze is de enige van alle bewoners die beneden mag. Ze is een roeper. In haar eentje op haar kamer raakt ze in paniek. ‘Hallo. Hallo. Help!’ klinkt het dan onophoudelijk en luid vanachter haar voordeur. In de open ruimte komt ze tot rust.