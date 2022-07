Tropisch warm in Rotterdamse regio: diverse restaurants dicht en kleinere markt

LIVEHet is vandaag tropisch warm met een maximum temperatuur van 38 graden in de Rotterdamse regio . Heerlijk weer om naar het strand of naar een buitenbad te gaan. De hitte levert echter niet alleen plezier op, maar kan ook voor overlast zorgen. Zo worden uit voorzorg bruggen natgehouden en zijn diverse restaurants dicht. Het KNMI heeft voor vandaag code oranje uitgeroepen. Dit verhaal wordt in de loop van de dag bijgewerkt.

Koele Kaart

Op zoek naar een koele plek om te ontsnappen aan de hitte? De gemeente Rotterdam raadt aan eens te kijken op de Koele Kaart. Daar vind je watertappunten in de buurt en koele plekken waar je naar toe kunt gaan, zoals het park of bepaalde gebouwen. Op zoek naar meer tips? Lees hier wat moet je doen én waar moet je zijn om een ‘Spaanse hittegolf’ het hoofd te bieden.

Restaurants gesloten

Sommige restaurants of cafés kiezen er deze tropische dag voor de deuren helemaal dicht te houden. Of eerder dicht te gaan volgens hun eigen tropenrooster. Eigenaar Gali (26) van eethuis Al Shamyat gaat wel door, ondanks de tropische temperaturen, de frituur, de oven en het ronddraaiend lamsspit die ervoor zorgen dat het kwik in de keuken boven de 40 graden uitkomt. ,,Ik weet dat mensen op dit soort dagen niet graag koken. Voor die klanten willen we natuurlijk wel graag eten maken.”

Volledig scherm Diverse restaurants sluiten vandaag de deuren of hanteren een tropenrooster vanwege de hitte. © Instagram Sajoer

Kleine markt

De markt op de Binnenrotte in het centrum van Rotterdam is een stuk kleiner dan normaal vanwege de hitte. ,,Er staan ongeveer 60, 70 kramen", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Normaal staat het helemaal vol. Er staan maar twee viskramen, normaal zijn dat er veel meer.” Niet iedereen heeft bijvoorbeeld een koeling om de producten voldoende vers te houden.

Veel kinderopvanglocaties dicht

Door de hitte zijn veel kinderopvanglocaties vandaag en gisteren (eerder) gesloten. Of ze zoeken naar manieren om toch enigszins verkoeling te krijgen. Okidoki Kinderopvang bezocht natuurspeeltuinen Speeldernis in Rotterdam en Avonturis in Maassluis.

Gemeente waarschuwt vluchtelingen

De gemeente waarschuwt vluchtelingen in Rotterdam om ondanks de hitte niet in het open water te duiken. Zwemmen in rivieren en kanalen is gevaarlijk vanwege verraderlijke stromingen en de scheepvaart. Er bestaat ook een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens.

Bruggen koelen

Om te voorkomen dat de bruggen vastlopen door de hitte worden ze de komende dagen met grote spuiten natgespoten. Dit gebeurt bij drie Rotterdamse bruggen die beweegbaar zijn. Sinds maandagochtend worden de Mathenesserbrug, de 1e Parkhavenbrug en de Rijnhavenbrug gekoeld.

Het koude water moet ervoor zorgen dat de metalen constructies niet uitzetten door de hoge temperaturen. Als dit wel gebeurt, kunnen de bruggen niet goed meer sluiten. Het verkeer heeft er geen last van dat de bruggen worden natgespoten.

Bibliotheek sluit bovenverdieping

Bibliotheek De Korenbeurs in Schiedam sluit vanwege het hete weer vandaag de bovenste verdieping. Een deel van de collectie, studieplekken, tentoonstelling en het computereiland zijn daardoor tijdelijk niet beschikbaar. Bezoekers kunnen een dag later weer gebruikmaken van bovenverdieping.

Afval wegbrengen

Wie dinsdag zijn afval wil wegbrengen bij de Irado staat mogelijk voor een dicht hek in Capelle aan den IJssel en in Vlaardingen. Vanwege het tropische weer sluit de afvalverzamelaar om 13.00 uur de deuren. Wel is de milieustraat al om 07.00 uur open gegaan. ,,Deze maatregelen zijn om oververhitting en uitdroging bij de medewerkers te voorkomen, maar wel de dienstverlening naar inwoners op peil te houden.’’

Test- en vaccinatielocaties eerder dicht

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft vanwege de hoge temperaturen besloten de tijden aan te passen waarop mensen een coronatest kunnen doen. De regionale test- en vaccinatielocaties zijn vanaf 13.00 uur gesloten. ,,Dit doen we voor het welzijn van onze medewerkers en bezoekers. Het wordt door de hitte te warm in onze locaties’’, is te lezen op de website van de GGD.

Neem water mee

Wie de weg op gaat wordt geadviseerd zich goed voor te bereiden. De ANWB waarschuwt dat strandgangers het beste op tijd kunnen vertrekken. Er worden files verwacht richting de populaire badplaatsen. Hulpdiensten zijn extra alert om gestrande reizigers hulp te bieden. De verkeersdienst geeft reizigers verder als advies om voldoende drinkwater en eten in de auto te hebben en kinderen en huisdieren uit de zon te houden.

Dure duik

Het is populair bij jongeren: van een brug springen om verkoeling te zoeken in de Rotterdamse wateren. Maar let op! Naast dat het gevaarlijk is, levert het je ook een flinke boete op. Wie vanaf een brug het water induikt en wordt betrapt, kan rekenen op een bekeuring van 150 euro.

