Tropische temperaturen verwacht: bruggen worden gekoeld en tropenrooster voor GGD

Van dingen kapotslaan (mét toestem­ming) tot een bootje besturen: kinderen gaan weer los in Ahoy

Computers kapotslaan, je haren laten vlechten, een bootje besturen, in een mini-achtbaan, spaarpotjes pimpen, op je buik van de waterglijbaan; hier kunnen kinderen hun gang gaan. Maandag startte de 64ste editie van Jeugdvakantieland in Ahoy Rotterdam. ‘Het is fijn dat ze andere kinderen kan ontmoeten.’

8 augustus