Trots! Dit Rotterdamse bezorgrestaurant is de beste van Nederland

Man (42) overleden na mogelijke vechtpar­tij in Maassluis

Na een geweldsincident in de Fenacoliuslaan in Maassluis is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 42-jarige man uit dezelfde woonplaats overleden. Volgens de politie gaat het mogelijk om een vechtpartij. Er zijn nog geen arrestaties verricht.