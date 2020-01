Trouwstoetmepper (26) eerder veroordeeld tot jeugd-tbs

UPDATEDe 26-jarige Shahid B. die ervan wordt verdacht in augustus de Rotterdamse agent Gert Jan de Jonge een whiplash te hebben geslagen nadat hij een trouwstoet tot stoppen had gedwongen, is in 2012 veroordeeld voor een ander misdrijf. Hem is destijds een PIJ-maatregel opgelegd.

PIJ betekent Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Met een PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd, wordt een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis opgenomen in een justitiële jeugdinrichting. Daar wordt de persoon behandeld om herhaling van het misdrijf te voorkomen.

Lees ook Trouwstoetmepper nog zeker tot begin volgend jaar vast Lees meer

Shahid B. was 19 jaar toen hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Welk misdrijf hij had begaan, is nog onduidelijk. Aan de de straf werd een proeftijd van drie jaar verbonden. Ria Dijkstra, de advocaat van de Rotterdammer, meldt dat de gevangenisstraf in een later stadium is omgezet in de PIJ-maatregel. ,,Dat was omdat de behandeling die mijn cliënt nodig had, in de jeugdinstelling wel kon worden geboden.’’

Broer

Shahid B. is de broer van de vrouw die 30 augustus trouwde. Zij en haar aanstaande echtgenoot trokken met familie en vrienden in een stoet door Rotterdam. Die zorgde in het centrum voor overlast en blokkeerde op de Westzeedijk met veel kabaal het overige verkeer. Toen daar een van de feestgangers werd aangehouden, misdroegen de overige aanwezigen zich hevig. Daarbij werd agent Gert Jan de Jonge zo zwaar mishandeld, dat hij het bewustzijn verloor.

Omdat de verdachte voortvluchtig was en geen van de familieleden zich bij de politie meldde, deed de vrouw van de agent in de media een emotionele oproep aan de verdachte zich te melden. Politieonderzoek leidde begin oktober naar een woning in Lopik. Shahid B. werd daar gevonden. Hij had zich bij de inval verstopt onder een bed.

Proeftijd

Justitie wil nu dat Shahid B. alsnog de in 2012 voorwaardelijk opgelegde celstraf van een jaar uit gaat zitten, hoewel de proeftijd van drie jaar, die er destijds aan was verbonden, al is verstreken. Juridisch gezien kan dat omdat de ingang van de proeftijd enkele malen is opgeschort. Advocaat Dijkstra bevestigt dat, maar noemt het wel ‘opmerkelijk’.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat Shahid B. in 2014 de PIJ-maatregel kreeg opgelegd. ,,Die is in 2016 verlengd met twaalf maanden en in 2017 nog eens met acht maanden.’’ Daarmee verband houdend is de proeftijd later ingegaan, zodat het OM de rechtbank kan vragen de voorwaardelijke celstraf alsnog ten uitvoer te leggen.

Shahid B. staat maandag voor de rechter in een zogenoemde regiezitting. Daarin wordt de status van het onderzoek besproken. Of de familieleden die het onderzoek belemmerden door te zwijgen over de identiteit van de verdachte worden vervolgd, moet nog blijken.

Gezwegen

Het Openbaar Ministerie verklaarde destijds de opstelling van de familie te hekelen. ,,Het is overduidelijk dat familieleden wisten wie de agent heeft mishandeld. Desondanks hebben zij niet alleen gezwegen over de rol van de verdachte, maar ook nog eens het onderzoek bemoeilijkt door bewust tegen te werken.’’

Kort nadat Shahid B. werd aangehouden, werden ook de bruidegom, zijn vader en schoonmoeder aangehouden op verdenking van het beïnvloeden van getuigen. Het onderzoek naar die betrokkenen loopt nog, meldt het OM. Of ze worden vervolgd, wordt besloten nadat de rechtszaak tegen Shahid B. heeft gediend en de rechtbank uitspraak heeft gedaan.