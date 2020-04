Trouwstoetmepper blijft voorlopig vastzitten: ‘Ik laat een verkeerde kant van mezelf zien’

De rechtbank hief de schorsing van B.’s voorlopige hechtenis op en houdt hem voorlopig in de gevangenis totdat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen hem is. Die is op 25 juni. B., die nu vast zit in de penitentiaire inrichting in Hoogvliet, zei spijt te hebben dat hij zich niet aan de voorwaarden had gehouden. ,,Het is stom van mezelf. Ik schaam me en laat een verkeerde kant van mezelf zien.’’ B's advocaat verzette zich niet tegen het langer vastzitten van haar cliënt.