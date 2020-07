‘Trouwstoetmepper’ gaat een jaar de cel in voor slaan van politieman

Vrouw (26) ziet tegenlig­ger over het hoofd en raakt gewond na frontale botsing op de Moezelweg

14:59 De 26-jarige bestuurster van een auto op de Moezelweg in Rotterdam is gewond geraakt nadat zij frontaal in botsing kwam met een andere auto. De brandweer moest helpen om de beknelde vrouw uit de auto te bevrijden. De weg is in beide richtingen afgesloten voor de hulpverleners.