Truck en verkeerslicht gaan met elkaar ‘praten’, snellere doorstroming in de haven

Medewer­kers houden Rotterdam­se Gall & Gall vestigin­gen morgen dicht

De winkels van de Gall & Gall in de regio Rotterdam zijn morgen de hele dag dag dicht. Het is de volgende stap in het conflict tussen de werknemers en de slijterij. De werknemers willen graag hogere lonen nu de prijzen van boodschappen, gas en licht enorm stijgen.

7 april